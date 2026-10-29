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29/10/2026 18:20

可孚醫療(01187)第三季純利升10.9%至1億人幣

　　可孚醫療(01187)(深:301087)公布，截至2026年9月30日止第三季純利1.03億元人民幣，按年升10.94%；每股基本盈利45分人民幣。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告


《經濟通通訊社29日專訊》

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