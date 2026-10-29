可孚醫療(01187)第三季純利升10.9%至1億人幣

可孚醫療(01187)(深:301087)公布，截至2026年9月30日止第三季純利1.03億元人民幣，按年升10.94%；每股基本盈利45分人民幣。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



《經濟通通訊社29日專訊》