復旦張江(01349)首九月虧轉盈3841萬人幣

復旦張江(01349)(滬:688505)公布，截至2026年9月30日止首九月純利3840.99萬元（人民幣．下同），而對上一年同期淨虧損1593.65萬元；每股基本盈利4分。



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《經濟通通訊社29日專訊》