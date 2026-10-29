  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

29/10/2026 09:05

《駐京專電》8000億元新型政策性金融工具全部完成投放

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 8000億元新型政策性金融工具10月28日完成投放
▷ 國開行、進出口銀行、農發行分別投放3650億、1200億、3150億元
▷ 國開行新興產業佔49%，農發行民間投資佔21%，進出口銀行11省佔七成

　　據《上海證券報》報道，截至10月28日，今年8000億元(人民幣．下同)新型政策性金融工具全部完成投放，支持了一批重點領域項目建設，服務擴大有效投資。

　　從9月首批資金落地，到10月底完成投放，本輪投放用時之短、覆蓋項目之廣，頗受市場關注。受訪專家認為，資金到位節奏快於預期，成為穩投資、擴內需的關鍵抓手。

　　國家開發銀行新型政策性金融工具投放3650億元，涉及項目總投資5.5萬億元；進出口銀行新型政策性金融工具投放1200億元，拉動總投資逾1.7萬億元；農業發展銀行新型政策性金融工具投放3150億元，涉及項目總投資約4.39萬億元。

*工智能、數字經濟等新興產業投放表現突出*

　　從投放結構看，新興產業投放表現突出。以國開行為例，該行向人工智能、數字經濟、綠色低碳、生物醫藥、消費等領域項目投放1790.1億元，佔比49%。

　　同時，本輪工具投放加大對民間投資和民間資本參與項目支持力度。農發行介紹，支持民間投資和民間資本參與項目651.54億元，佔比21%。

　　此外，本輪工具投放對經濟體量較大省份給予積極支持。進出口銀行表示，充分發揮經濟大省「挑大梁」作用，對11個經濟體量較大省份給予傾斜支持，推動330餘個項目落地，放款金額佔比超過七成。

　　政府工作報告明確，2026年發行新型政策性金融工具8000億元，帶動更多社會資本參與投資。中信證券首席經濟學家明明表示，8000億元新型政策性金融工具資金到位節奏快於預期，成為本輪穩投資、擴內需的關鍵抓手。從投向結構看，呈現「靠前發力，精準滴灌」的特徵。


《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

巴西總統盧拉連任與全球南方的戰略防禦

28/10/2026 12:10

大國博弈

說說心理話

國金 | 溫灼培：本周市場焦點不僅限於聯儲局議息會

26/10/2026 11:23

貨幣攻略

聚焦APEC | 財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年...

21/10/2026 19:34

聚焦APEC

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金