《駐京專電》8000億元新型政策性金融工具全部完成投放

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據《上海證券報》報道，截至10月28日，今年8000億元(人民幣．下同)新型政策性金融工具全部完成投放，支持了一批重點領域項目建設，服務擴大有效投資。



從9月首批資金落地，到10月底完成投放，本輪投放用時之短、覆蓋項目之廣，頗受市場關注。受訪專家認為，資金到位節奏快於預期，成為穩投資、擴內需的關鍵抓手。



國家開發銀行新型政策性金融工具投放3650億元，涉及項目總投資5.5萬億元；進出口銀行新型政策性金融工具投放1200億元，拉動總投資逾1.7萬億元；農業發展銀行新型政策性金融工具投放3150億元，涉及項目總投資約4.39萬億元。



*工智能、數字經濟等新興產業投放表現突出*



從投放結構看，新興產業投放表現突出。以國開行為例，該行向人工智能、數字經濟、綠色低碳、生物醫藥、消費等領域項目投放1790.1億元，佔比49%。



同時，本輪工具投放加大對民間投資和民間資本參與項目支持力度。農發行介紹，支持民間投資和民間資本參與項目651.54億元，佔比21%。



此外，本輪工具投放對經濟體量較大省份給予積極支持。進出口銀行表示，充分發揮經濟大省「挑大梁」作用，對11個經濟體量較大省份給予傾斜支持，推動330餘個項目落地，放款金額佔比超過七成。



政府工作報告明確，2026年發行新型政策性金融工具8000億元，帶動更多社會資本參與投資。中信證券首席經濟學家明明表示，8000億元新型政策性金融工具資金到位節奏快於預期，成為本輪穩投資、擴內需的關鍵抓手。從投向結構看，呈現「靠前發力，精準滴灌」的特徵。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》