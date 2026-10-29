《駐京專電》人行報告：三季度末金融機構人民幣貸款餘額283萬億，同比增4.8%

人民銀行28日發布的2026年三季度金融機構貸款投向統計報告顯示，三季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額283.44萬億元(人民幣．下同)，同比增長4.8%。業內專家表示，信貸結構呈現積極變化，其中科技領域信貸表現尤為亮眼。



企事業單位貸款是拉動各項貸款增長的主力。報告顯示，三季度末，本外幣企事業單位貸款餘額198.95萬億元，同比增長8.0%，增速比各項貸款高3.3個百分點。分用途看，經營性貸款增長較快，餘額同比增長11.2%，固定資產貸款餘額則同比增長2.4%。



工業中長期貸款、服務業中長期貸款平穩增長。三季度末，本外幣工業中長期貸款餘額同比增長5.6%，不含房地產業的服務業中長期貸款餘額同比增長9.2%。



房地產貸款方面，三季度末，人民幣房地產貸款餘額50.08萬億元，同比下降5.2%。其中：房地產開發貸款餘額同比下降9.1%；個人住房貸款餘額同比下降4.1%。



貸款支持科創企業力度保持穩定，科技領域信貸實現高速增長。報告顯示：三季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業30.73萬家，獲貸率為51.1%；本外幣科技型中小企業貸款餘額同比增長20.1%，本外幣高新技術企業貸款餘額同比增長17.2%。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》