《駐京專電》商務部：進博會籌備工作進入最後階段，香港參展企業近400家創新高

商務部今日舉行例行新聞發布會，新聞發言人黃玲介紹，第九屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉辦，共有162個國家、地區和國際組織參與，整體展覽展示面積首次突破44萬平方米，香港參展企業數量近400家，創歷年新高。目前，進博會籌備工作進入最後衝刺階段。



黃玲介紹，480餘項代表性創新成果將集中亮相，全球首發、亞洲首秀、中國首展創歷屆新高，體現了中國作為全球創新引擎的強大吸引力。境外組展機構成為參展新勢力，今年將有90多個境外展團亮相，展覽面積同比增長近8%。



*香港專業主題展館首設出海服務展區*



黃玲表示，本屆進博會，香港參展企業數量近400家，創歷年新高，參展面積近3.6萬平方米。將設立香港專業主題展館，聚焦食品消費、專業服務等優勢領域，並首次設立「出海服務展區」，持續借助進博會平台深化兩地經貿對接，共享內地和海外市場機遇。



另外，11月5日下午，商務部將與香港特區政府在第九屆虹橋國際經濟論壇上專門舉辦「香港分論壇」，以「對接『十五五』，服務國家發展，香港新機遇」為主題，積極支持香港充分發揮背靠祖國、聯通世界的獨特地位和重要作用，持續鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，助力香港將首個五年規劃的「願景圖」轉化為發展的「實景圖」。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》