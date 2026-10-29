《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|2422.36
|招商銀行
|(600036)
|1867.21
|寒武紀
|(688256)
|1608.50
|長江電力
|(600900)
|1541.17
|藥明康德
|(603259)
|1517.17
|生益科技
|(600183)
|1504.04
|中微公司
|(688012)
|1489.11
|瀾起科技
|(688008)
|1295.55
|中國平安
|(601318)
|1268.43
|紫金礦業
|(601899)
|1179.62
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3562.60
|寧德時代
|(300750)
|2845.67
|北方華創
|(002371)
|2209.25
|新易盛
|(300502)
|1915.80
|天孚通信
|(300394)
|1341.88
|三環集團
|(300408)
|996.90
|東山精密
|(002384)
|989.28
|君正股份
|(300223)
|983.40
|立訊精密
|(002475)
|965.53
|信維通信
|(300136)
|827.49
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》
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