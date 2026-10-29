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AH股新聞

29/10/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
貴州茅台(600519)2422.36
招商銀行(600036)1867.21
寒武紀(688256)1608.50
長江電力(600900)1541.17
藥明康德(603259)1517.17
生益科技(600183)1504.04
中微公司(688012)1489.11
瀾起科技(688008)1295.55
中國平安(601318)1268.43
紫金礦業(601899)1179.62

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)3562.60
寧德時代(300750)2845.67
北方華創(002371)2209.25
新易盛(300502)1915.80
天孚通信(300394)1341.88
三環集團(300408)996.90
東山精密(002384)989.28
君正股份(300223)983.40
立訊精密(002475)965.53
信維通信(300136)827.49

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社29日專訊》

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