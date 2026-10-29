《神州頭條》財經報章頭版摘要：8000億元新型政策性金融工具投放完成

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《經濟通通訊29日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



8000億元「活水」奔湧，重大項目建設提速

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「項目能不能早開工，關鍵看資本金能不能早到位。」這是中國證券報記者近日在多地調研中聽到的企業普遍心聲。長期以來，資本金到位慢是制約項目建設和拖累銀行貸款投放的重要因素之一。



源頭創新進階，醫藥工業向「新」突圍

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近日舉行的2026年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)年會上，多家國內藥企攜重要臨床數據亮相，多項研究入選重磅突破性摘要，成為中國創新藥登上國際學術舞台的縮影。工業和信息化部等十部門公布的《醫藥工業發展「十五五」規劃》，將首創新藥(FIC)全球佔比、全球同步研發、國際化商業化放在突出位置。國內創新正告別跟隨式改良，加速從「中國新」向「全球新」躍遷。



商務部：創新打造線下消費場景

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10月28日，商務部召開全國消費品以舊換新工作推進電視電話會議。會議指出，要結合本地實際，加強部門協同聯動，加大工作力度，創新打造線下消費場景，加快補貼兌付，切實增強群眾獲得感。





《上海證券報》



央行發布三季度金融機構貸款投向統計報告

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中國人民銀行10月28日發布的2026年三季度金融機構貸款投向統計報告顯示，三季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額283.44萬億元(人民幣．下同)，同比增長4.8%。業內專家表示，信貸結構呈現積極變化，其中科技領域信貸表現尤為亮眼。



8000億元新型政策性金融工具投放完成

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截至10月28日，2026年8000億元新型政策性金融工具全部完成投放，支持了一批重點領域項目建設，服務擴大有效投資。從9月首批資金落地，到10月底完成投放，本輪投放用時之短、覆蓋項目之廣，頗受市場關注。受訪專家認為，資金到位節奏快於預期，成為穩投資、擴內需的關鍵抓手。



探尋「中國之治」的成功密碼

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10月26日至29日，中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議在京舉行，研究持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題。





《證券時報》



一枚量子傳感器如何讓特高壓電網「看得更清」

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在雲南大理新松換流站，一台量子電流傳感器正晝夜采集著±800千伏特高壓直流輸電系統的電流數據。它的量產產品測量精度可達滿量程的萬分之六，而現役光纖電流互感器的精度約為千分之二。精度大幅提升背後，意味著對電網運行狀態的感知更精準，也更及時。



回購增持分紅，滬市公司持續釋放積極訊號

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截至10月28日21時，滬市公司當日共披露230家次利好公告，包括188份業績喜報、15份增持回購類公告、17份中期分紅公告、10份承諾不減持或提前終止減持計劃。業績方面，Wind數據顯示，滬市當日有132家主板公司、56家科創板公司三季報報喜，三季度歸母淨利潤同比增幅為正。



三季度末科技型中小企業獲貸率51.1%

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10月28日，中國人民銀行發布2026年三季度金融機構貸款投向統計報告顯示，截至三季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業30.73萬家，獲貸率為51.1%，比上年末高0.9個百分點。本外幣科技型中小企業貸款餘額4.27萬億元，同比增長20.1%，增速比各項貸款高15.4個百分點。