《鍾之日記》科技股走頹，二萬三失守

《鍾之日記》10月29日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲一如市場預期維持利率不變，隔夜美股收高。港股表現反覆，科技股走頹，南韓三星季績意外遜預期，芯片、機器人股領跌，拖累大市。恒指尾段跌幅擴大，並失守二萬三，收報22958，跌136點或0.6%，主板成交近1895億元。



*滬綜指跌0.82%，創業板挫4.45%逾一年低*



滬深股市今日低開低走，科技板塊隨外圍波動下跌，滬綜指收低0.82%報3651.43點，深成指跌2.92%，創業板大跌4.45%，科創50挫4.27%，創業板及科創50創逾一年低。兩市全天成交1.56萬億元人民幣，較上個交易日減4.4%。



Alphabet業績遜預期再次引發投資者對AI領域的擔憂；三星電子晶片利潤不及預期，股價大跌並拖累韓國股市。今日算力、AI與芯片產業鏈全線下調，CPO板塊挫6.2%最傷，玻璃基板、PCB概念、存儲、光通訊概念均跌超5%。個股方面，佰維存儲(滬:688525)收跌15.8%，摩爾線程(滬:688795)跌12.5%，寒武紀(滬:688256)跌4.7%。分析人士指出，市場擔 憂明年美國巨頭資本開支增速放緩，且部分中國芯片公司業績不及預期，國產芯片替代邏輯受到挑戰。



另外，美國最新將中國華大系3間公司列入實體清單，禁止這些公司產品進入美國市場。被列入名單的包括華大集團、華大基因(深:300676)和華大智造(滬:688114)。華大基因收挫4.2%，華大智造跌2.04%。



至於銀行板塊則逆勢走強，工商銀行(滬:601398)、建設銀行(滬:601939)續創歷史新高，前者收升2.6%、後者漲2.3%。



*宇樹科技增收不增利，人形機器人概念普跌*



宇樹科技(滬:688836)第三季度淨利潤環比近乎腰斬，人形機器人概念今日普遍回調，越疆(02432)重挫8.1%，報18.28元；優必選(09880)也跌5.5%，報65.3元；臥安機器人(06600)及優地機器人(03231)跌約3%。



宇樹科技28日晚間披露，公司第三季單季營收6.65億元(人民幣．下同)，同比增長69.93%；歸母淨利潤1.13億元，同比下滑17.37%，環比降幅接近50%。公司董秘辦相關人士解釋，盈利下滑主要由於算力及大模型方向的研發投入增加，拉長周期看影響可控。



財報顯示，宇樹科技第三季度研發投入合計1.27億元，同比增長249.58%，佔營業收入的比例升至19.10%，較上年同期提高9.82個百分點；前三季度研發投入2.63億元，同比增長191.48%，佔營業收入14.47%，提高6.74個百分點。



儘管相關概念股走勢反覆，英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳、特斯拉(US.TSLA)CEO馬斯克以及宇樹科技CEO王興興，近期均在公開場合表達對人形機器人前景的信心。王興興表示，物理AI目前已經看到被「擊穿」的苗頭，快則1至2年，慢則2至3年。馬斯克更稱，人形機器人將成為全球最大的產業，未來地球上人形機器人的數量甚至會超過人類。



摩根士丹利報告指出，多間機器人製造商已大幅上調其2026年出貨目標。行業面臨的核心挑戰，不再是企業能否製造機器人，而是機器人能否在實際場景中持續完成任務，以及企業能否將實際部署轉化為數據累積、模型迭代及成本降低。



*江西銅業上季多賺65%，股價仍插逾一成*



江西銅業(00358)第三季盈利增長65%，但股價仍挫10.9%，低收26.04元。



江西銅業公布，截至9月30日止首三季盈利約116.9億元(人民幣．下同)，按年升94%，每股盈利3.39元；扣除非經常性損益之盈利102億元，按年升63.6%；營業收入4424億元，按年升11.7%，加權平均淨資產收益率13.56%，升6.01個百分點。



該集團指，第三季盈利30.55億元，升65%，每股盈利88分；扣除非經常性損益之盈利26.8億元，升40.4%；營業收入1352億元，跌2.7%。江西銅業稱，盈利上升因提升資源綜合利用效率，主產品價格均按年上漲。



摩根士丹利發表研究報告指出，江西銅業首三季純利低於預期，第三季純利亦按季下跌47%，或因黃金及硫酸價格輕微回調令副產品利潤貢獻減少。該行予其「增持」評級，目標價53元。



該行預期，公司第四季有盈利壓力，其中現貨處理及精煉費持續下跌至近期每噸負240美元，銅精礦供應緊張及未鎖定年度合約的冶煉業務利潤較低；硫酸價格亦自年中高位回調，副產品貢獻減少將拖累年底前盈利。負處理及精煉費或意味2027年年度處理及精煉費為負，進一步影響冶煉業務貢獻。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。