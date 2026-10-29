《中國要聞》藍思科技周群飛時隔11年再登胡潤女企業家榜首，前50名平均財富創新高

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胡潤研究院10月28日在上海發布《2026胡潤女企業家榜》，56歲的藍思科技(深:300433)創始人兼董事長周群飛以1270億元（人民幣．下同）財富，時隔11年第二次成為中國女首富，財富較去年增長170億元，漲幅15%。榜單前50名女企業家總財富達1.93萬億元，平均財富386億元，上榜門檻升至165億元，三項數據均創歷史新高。



前十名中，翰森製藥(03692)首席執行官鍾慧娟以1240億元位列第二，97歲的鄺肖卿以960億元升至第三，王來春和宗馥莉分別以900億元及835億元列第四、第五。財富縮水最多的三位女企業家，分別為鍾慧娟、龍湖(00960)的吳亞軍及領益智造(深:002600)的曾芳勤，較去年分別減少170億元、140億元及135億元。



*AI熱潮帶動PCB產業鏈，9位新面孔上榜*



榜單顯示，AI熱潮帶動PCB產業鏈成為最大亮點。覆銅板製造商宏仁集團總裁王文洋之女王思涵，財富較上年增長2.24倍至550億元，首次躋身前十，位列第六；53歲的PCB鑽針製造商鼎泰高科(深:301377)創始人兼董事長王馨以765億元「空降」第七，為排名最高的新面孔。新上榜者共9位，包括天孚通信(深:300394)的歐洋、鄒詠航母女，以及聯發科技的李翠馨等。



地域分布上，香港以7位上榜者居首，深圳以5位居次；按出生地劃分，粵商以8人重回榜首，蘇商以6人緊隨其後。榜單顯示，65%的上榜女企業家為白手起家，平均創業年齡32歲。



胡潤表示，女首富桂冠的更迭映照出中國經濟從包裝、房地產、醫藥、飲料行業走向電子產業的變遷。



《經濟通通訊社29日專訊》