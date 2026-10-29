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29/10/2026 10:03

《中國要聞》上海：依法有序推動自動駕駛技術安全應用於出租汽車行業

　　近日，《上海市出租汽車條例（草案）》公開徵求意見。其中提出，依法有序推動自動駕駛技術在出租汽車行業的安全應用。交通、公安等部門依法加強指導和服務。

　　草案亦提出，運用大數據、區塊鏈、人工智能等現代信息技術，拓展開發應用場景，提升出租汽車服務與管理的數字化、智能化水平。推進出租汽車行業的綠色低碳轉型，鼓勵和支持新技術、新能源、新裝備在出租汽車行業的創新應用。


《經濟通通訊社29日專訊》

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