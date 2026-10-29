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29/10/2026 13:58

【大國博弈】美國將3中企列入實體清單，華商務部：強烈譴責、堅決反對

　　美國國土安全部28日宣布將3家中國實體增列至「維吾爾強迫勞動預防法」實體清單。中國商務部新聞發言人今日就此回應稱，中國不存在強迫勞動，新疆各族群眾勞動就業自由平等，勞動權益依法得到有效保障。美方相關措施毫無事實依據，美方持續操弄「人權」議題，打著「人權」的幌子行單邊保護主義和霸凌主義之實。中方對此強烈譴責，堅決反對。

　　發言人表示，美方不久前已將大量中國實體列入所謂涉疆法案實體清單，中方向美方提出嚴正交涉，並堅決予以反制。但美方不知悔改，不顧中方堅決反對，繼續實施新的制裁措施，將中國生物醫藥技術企業列入制裁清單。

　　發言人續指，美方列單做法背離兩國元首達成的共識，嚴重破壞中美經貿關係穩定，也有違人道主義精神。美方應立即停止政治操弄和抹黑攻擊，停止對中國企業的無理打壓。中方將採取必要措施，堅定維護自身利益。

　　美國早前將括華大集團、華大基因(深:300676)和華大智造(滬:688114)列入實體清單，阻止相關企業商品進入美國市場。華大集團和華大智造分別發聲明否認指控，並表示美國業務僅佔公司整體業務一小部分。


《經濟通通訊社29日專訊》

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