《中國要聞》上海推動轄內銀行加大對科技型等中小企業信貸投放力度

上海市人民政府辦公廳印發《上海市推動中小企業高質量發展行動方案》(以下簡稱《方案》)，提出拓寬融資渠道。推動轄內銀行加大對科技型、傳統型等中小企業信貸投放力度，加強中小企業首貸和信用貸供給，落實無還本續貸政策，支持銀行業金融機構發行小微企業貸款專項金融債券。



貫徹實施中小微企業貸款貼息等財政金融協同促內需一攬子政策。修訂信貸風險補償和信貸獎勵辦法。提升融資服務中心功能，加強與線上平台聯動。發揮各類產業基金作用，引導長期資本、耐心資本投早、投小、投硬科技。定期發布知識產權金融產品清單，出台知識產權質押物處置辦法。



*集成數據等數智服務，為中小企提供免費試用或優惠*



《方案》指出，要驅動數智化躍升。建設數字公共服務體系，集成數據、算力、軟件、模型等數智服務，為中小企業提供免費試用或優惠折扣。加強市級智能算力統籌調度，優化算力券、模型券(Token券)、語料券政策，完善算力、模型服務商統籌申報機制，擴大對中小企業的覆蓋面，賦能中小企業發展。



上海要落實國家中小企業數字化轉型城市試點政策，持續徵集「小快輕準」數字化產品，助力專精特新、製造類中小企業在生產、質檢、能耗、供應鏈等環節數字化智能化改造。推動集成電路首輪流片政策向符合條件的中小企業項目傾斜。



《經濟通通訊社29日專訊》