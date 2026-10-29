  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

29/10/2026 11:57

《中國要聞》上海推動轄內銀行加大對科技型等中小企業信貸投放力度

　　上海市人民政府辦公廳印發《上海市推動中小企業高質量發展行動方案》(以下簡稱《方案》)，提出拓寬融資渠道。推動轄內銀行加大對科技型、傳統型等中小企業信貸投放力度，加強中小企業首貸和信用貸供給，落實無還本續貸政策，支持銀行業金融機構發行小微企業貸款專項金融債券。

　　貫徹實施中小微企業貸款貼息等財政金融協同促內需一攬子政策。修訂信貸風險補償和信貸獎勵辦法。提升融資服務中心功能，加強與線上平台聯動。發揮各類產業基金作用，引導長期資本、耐心資本投早、投小、投硬科技。定期發布知識產權金融產品清單，出台知識產權質押物處置辦法。

*集成數據等數智服務，為中小企提供免費試用或優惠*

　　《方案》指出，要驅動數智化躍升。建設數字公共服務體系，集成數據、算力、軟件、模型等數智服務，為中小企業提供免費試用或優惠折扣。加強市級智能算力統籌調度，優化算力券、模型券(Token券)、語料券政策，完善算力、模型服務商統籌申報機制，擴大對中小企業的覆蓋面，賦能中小企業發展。

　　上海要落實國家中小企業數字化轉型城市試點政策，持續徵集「小快輕準」數字化產品，助力專精特新、製造類中小企業在生產、質檢、能耗、供應鏈等環節數字化智能化改造。推動集成電路首輪流片政策向符合條件的中小企業項目傾斜。


《經濟通通訊社29日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰29/10/2026 12:06  《中國要聞》四部門：進一步提高海南自貿港貿易便利化，支持LNG期貨保稅交割

下一篇新聞︰29/10/2026 11:33  《Ａ股行情》滬綜指半日收挫0.93%，芯片、AI板塊大跌

其他
More

29/10/2026 11:22  《Ａ股焦點》華發股份跌超9%，三季度業績推遲至10月31日發布

29/10/2026 11:02  《Ａ股焦點》白酒股逆勢上行，舍得酒業漲2.8%，第三季淨利潤增七成

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

巴西總統盧拉連任與全球南方的戰略防禦

28/10/2026 12:10

大國博弈

中期選舉 | 美據報通知海灣國家，中期選舉後或有短暫高強度攻...

28/10/2026 11:07

中東戰火

國金 | 溫灼培：本周市場焦點不僅限於聯儲局議息會

26/10/2026 11:23

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金