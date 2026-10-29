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29/10/2026 15:19

《中國要聞》前三季內地跨區域人員流動量同比增1.2%，城市客運量增2.5%

　　據新華社從交通運輸部獲悉，前三季度中國交通運輸經濟運行總體平穩，主要指標規模較去年同期有所增長。具體來看，前三季度，中國跨區域人員流動量512.2億人次，同比增長1.2%；營業性貨運量430.4億噸，同比增長2.3%；全國港口貨物吞吐量136.4億噸，同比增長0.7%。

　　城市客運方面，前三季度完成城市客運量792.8億人次，同比增長2.5%。其中，城市軌道交通、出租汽車分別完成客運量254.6億人次、272.5億人次，同比分別增長3.4%、7%。


《經濟通通訊社29日專訊》

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