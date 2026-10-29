  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

29/10/2026 17:22

【聚焦人幣】人行與智利央行續簽本幣互換協議，規模保持500億人民幣

　　人行網站消息，經國務院批准，近日中國人民銀行與智利中央銀行續簽雙邊本幣互換協議，互換規模保持500億元人民幣/60000億智利比索不變，協議有效期五年。

　　人行表示，雙方再次續簽雙邊本幣互換協議，有助於進一步深化兩國貨幣金融合作，促進雙邊貿易和投資便利化，維護金融市場穩定。


《經濟通通訊社29日專訊》

【你點睇？】納斯達克23小時交易制度獲批，你認為會否對港股造成吸資效應？► 立即投票

上一篇新聞︰29/10/2026 17:25  習近平就西班牙高速列車追尾脫軌事故向西班牙國王致慰問電

下一篇新聞︰29/10/2026 17:16  【內房困局】珠海華發據報向部分投資者兌付逾期信託產品

其他
More

29/10/2026 17:05  《神州經脈》美國將3中企列入實體清單，汽柴油價格年內第十四次漲

29/10/2026 17:00  《鍾之日記》科技股走頹，二萬三失守

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

我恐怕是最後一次在影院看《紅色情深》了

29/10/2026 11:55

大國博弈

說說心理話

國金 | 溫灼培：本周市場焦點不僅限於聯儲局議息會

26/10/2026 11:23

貨幣攻略

聚焦APEC | 財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年...

21/10/2026 19:34

聚焦APEC

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金