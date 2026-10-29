【聚焦人幣】人行與智利央行續簽本幣互換協議，規模保持500億人民幣

人行網站消息，經國務院批准，近日中國人民銀行與智利中央銀行續簽雙邊本幣互換協議，互換規模保持500億元人民幣/60000億智利比索不變，協議有效期五年。
人行表示，雙方再次續簽雙邊本幣互換協議，有助於進一步深化兩國貨幣金融合作，促進雙邊貿易和投資便利化，維護金融市場穩定。
《經濟通通訊社29日專訊》
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29/10/2026 17:22
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