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AH股新聞

29/10/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開0.13%，宇樹科技營收增速加快

　　滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.13%，報3676.77點，深成指低開0.82%，創業板指低開1.46%；盤初半導體板塊陷入調整，煤炭及航運股造好。

　　宇樹科技上季度營收增速加快，顯示市場對人形機器人需求強勁，昨日機器人概念走強，今早有回吐。宇樹科技(滬:688836)周三（28日）發布聲明稱，截至9月的季度營收增長70%，至6.65億元(人民幣．下同)；同期淨利潤下降17.4%至1.13億元。該股昨日升8.7%，早盤低開6%，跌幅其後收窄，報666元。

　　儘管政府已將機器人產業列為國家重點發展領域，但有關人形機器人除了用於娛樂表演之外，能否成為真正具有生產力的工具，質疑聲正在增加。

　　另《證券時報》統計，截至10月28日21時，滬市公司當日共披露230家次利好公告，包括188份業績喜報、15份增持回購類公告、17份中期分紅公告、10份承諾不減持或提前終止減持計劃。招商證券研究發展中心負責人謝亞軒表示，10月以來，A股上市公司集中發布回購增持計劃，回購增持潮持續升溫。本輪回購增持規模和力度較大，部分龍頭公司的回購增持方案金額達到數十億元。

　　至於人行今日進行1150億元7天期逆回購，同時開展了10000億元隔夜逆回購操作。公開市場今日有10000億元隔夜逆回購到期，即今日淨投放1150億元。


《經濟通通訊社29日專訊》

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