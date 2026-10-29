  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

29/10/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收挫0.93%，芯片、AI板塊大跌

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指半日跌0.93%，科創50挫4.21%
▷ 芯片、AI板塊領跌，多股跌停或重挫
▷ 銀行股及白酒股逆市上漲，股價創新高

　　環球科技巨頭業績疲弱，累A股科技板塊跟跌，滬綜指半日挫0.93%報3647.12點，科創50大跌4.21%，深成指軟2.55%，創業板指挫3.63%。滬深兩半日成交額9868億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交少268億元或2.6%。

　　三星電子第三季度芯片利潤不及預期，股價下挫拖累韓股走低。隔夜Alphabet營收和利潤也令人失望，股價盤後一度下跌8.5%。科技巨頭業績令人工智能投資擔憂加劇，滬深AI產業鏈跌幅領先。CPO、PCB概念上午分別挫4.8%及4%，環旭電子(滬:601231)跌停，天孚通信(深:300394)挫19%，源杰科技(滬:688498)跌一成。

　　至於半導體板塊指數也挫逾4%，佰維存儲(滬:688525)及摩爾線程(滬:688795)均公布業績，前者上午挫13%，後者也跌逾一成。佰維存儲前三季度計，營收同比增長230%；歸母淨利潤暴增28728%。但佰維存儲第三季淨利潤同比增長的同時，環比出現較大幅度下滑，單季銷售毛利率環比也出現較大幅度下滑，銷售淨利率更是下滑23個百分點。

　　上漲方面，銀行股逆勢走高，交通銀行(滬:601328)半日揚2.5%，工商銀行(滬:601398)升2.2%，建設銀行(滬:601939)升1.3%，三者盤中股價紛創新高。白酒股也獲追捧，山西汾酒(滬:600809)漲3.7%，舍得酒業(滬:600702)揚升2.3%。國家發改委表示，正在研究制定擴大內需戰略實施方案（2026-2030年），並將加快推動印發實施。


《經濟通通訊社29日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰29/10/2026 11:57  《中國要聞》上海推動轄內銀行加大對科技型等中小企業信貸投放力度

下一篇新聞︰29/10/2026 11:22  《Ａ股焦點》華發股份跌超9%，三季度業績推遲至10月31日發布

其他
More

29/10/2026 12:06  《中國要聞》四部門：進一步提高海南自貿港貿易便利化，支持LNG期貨保稅交割

29/10/2026 11:02  《Ａ股焦點》白酒股逆勢上行，舍得酒業漲2.8%，第三季淨利潤增七成

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

巴西總統盧拉連任與全球南方的戰略防禦

28/10/2026 12:10

大國博弈

說說心理話

國金 | 溫灼培：本周市場焦點不僅限於聯儲局議息會

26/10/2026 11:23

貨幣攻略

聚焦APEC | 財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年...

21/10/2026 19:34

聚焦APEC

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金