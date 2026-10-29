《Ａ股行情》滬綜指半日收挫0.93%，芯片、AI板塊大跌

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▷ 芯片、AI板塊領跌，多股跌停或重挫
▷ 銀行股及白酒股逆市上漲，股價創新高
環球科技巨頭業績疲弱，累A股科技板塊跟跌，滬綜指半日挫0.93%報3647.12點，科創50大跌4.21%，深成指軟2.55%，創業板指挫3.63%。滬深兩半日成交額9868億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交少268億元或2.6%。
三星電子第三季度芯片利潤不及預期，股價下挫拖累韓股走低。隔夜Alphabet營收和利潤也令人失望，股價盤後一度下跌8.5%。科技巨頭業績令人工智能投資擔憂加劇，滬深AI產業鏈跌幅領先。CPO、PCB概念上午分別挫4.8%及4%，環旭電子(滬:601231)跌停，天孚通信(深:300394)挫19%，源杰科技(滬:688498)跌一成。
至於半導體板塊指數也挫逾4%，佰維存儲(滬:688525)及摩爾線程(滬:688795)均公布業績，前者上午挫13%，後者也跌逾一成。佰維存儲前三季度計，營收同比增長230%；歸母淨利潤暴增28728%。但佰維存儲第三季淨利潤同比增長的同時，環比出現較大幅度下滑，單季銷售毛利率環比也出現較大幅度下滑，銷售淨利率更是下滑23個百分點。
上漲方面，銀行股逆勢走高，交通銀行(滬:601328)半日揚2.5%，工商銀行(滬:601398)升2.2%，建設銀行(滬:601939)升1.3%，三者盤中股價紛創新高。白酒股也獲追捧，山西汾酒(滬:600809)漲3.7%，舍得酒業(滬:600702)揚升2.3%。國家發改委表示，正在研究制定擴大內需戰略實施方案（2026-2030年），並將加快推動印發實施。
《經濟通通訊社29日專訊》
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