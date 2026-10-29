《Ａ股行情》滬綜指收低0.82%，創業板挫4.45%，科技股領跌

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▷ 科技股領跌，CPO板塊挫6.2%
▷ 華大系三公司被美列入實體清單
▷ 銀行板塊逆勢上漲，四大行總市值破10萬億
滬深股市今日低開低走，科技板塊隨外圍波動下跌，滬綜指收低0.82%報3651.43點，深成指跌2.92%，創業板大跌4.45%，科創50挫4.27%，創業板及科創50創14個月低。兩市全天成交1.56萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日減720億元或4.4%。
Alphabet業績遜預期再次引發投資者對AI領域的擔憂；三星電子晶片利潤不及預期，股價大跌並拖累韓國股市。今日A股算力、AI與芯片產業鏈全線下調，CPO板塊挫6.2%最傷，玻璃基板、PCB概念、存儲、光通訊概念均跌超5%。個股方面，佰維存儲(滬:688525)收跌15.8%，摩爾線程(滬:688795)跌12.5%，寒武紀(滬:688256)跌4.7%。分析人士指出，市場擔 憂明年美國巨頭資本開支增速放緩，且部分中國芯片公司業績不及預期，國產芯片替代邏輯受到挑戰。
另外，美國最新將中國華大系3間公司列入實體清單，禁止這些公司產品進入美國市場。被列入名單的包括華大集團、華大基因(深:300676)和華大智造(滬:688114)。華大基因收挫4.2%，華大智造(滬:688114)跌2.04%。華大集團和華大智造分別發聲明否認指控，強調公司尊重國際公認的人權和勞工標準。
至於銀行板塊則逆勢走強，工商銀行(滬:601398)、建設銀行(滬:601939)續創歷史新高，前者收升2.6%、後者漲2.3%。四大行總市值突破10萬億。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4041.84
|-1.03
|上證指數
|3651.43
|-0.82
|7156.21
|深證成指
|11138.20
|-2.92
|8409.03
|創業板指
|2517.59
|-4.45
|科創50
|1228.09
|-4.27
|B股指數
|261.46
|-4.66
|2.61
|深證B指
|1132.93
|-0.75
|0.39
《經濟通通訊社29日專訊》