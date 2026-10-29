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AH股新聞

29/10/2026 15:02

《Ａ股行情》滬綜指收低0.82%，創業板挫4.45%，科技股領跌

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.82%，創業板指跌4.45%
▷ 科技股領跌，CPO板塊挫6.2%
▷ 華大系三公司被美列入實體清單
▷ 銀行板塊逆勢上漲，四大行總市值破10萬億

　　滬深股市今日低開低走，科技板塊隨外圍波動下跌，滬綜指收低0.82%報3651.43點，深成指跌2.92%，創業板大跌4.45%，科創50挫4.27%，創業板及科創50創14個月低。兩市全天成交1.56萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日減720億元或4.4%。

　　Alphabet業績遜預期再次引發投資者對AI領域的擔憂；三星電子晶片利潤不及預期，股價大跌並拖累韓國股市。今日A股算力、AI與芯片產業鏈全線下調，CPO板塊挫6.2%最傷，玻璃基板、PCB概念、存儲、光通訊概念均跌超5%。個股方面，佰維存儲(滬:688525)收跌15.8%，摩爾線程(滬:688795)跌12.5%，寒武紀(滬:688256)跌4.7%。分析人士指出，市場擔　憂明年美國巨頭資本開支增速放緩，且部分中國芯片公司業績不及預期，國產芯片替代邏輯受到挑戰。

　　另外，美國最新將中國華大系3間公司列入實體清單，禁止這些公司產品進入美國市場。被列入名單的包括華大集團、華大基因(深:300676)和華大智造(滬:688114)。華大基因收挫4.2%，華大智造(滬:688114)跌2.04%。華大集團和華大智造分別發聲明否認指控，強調公司尊重國際公認的人權和勞工標準。

　　至於銀行板塊則逆勢走強，工商銀行(滬:601398)、建設銀行(滬:601939)續創歷史新高，前者收升2.6%、後者漲2.3%。四大行總市值突破10萬億。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004041.84-1.03　
上證指數3651.43-0.827156.21
深證成指11138.20-2.928409.03
創業板指2517.59-4.45　
科創501228.09-4.27　
B股指數261.46-4.662.61
深證B指1132.93-0.750.39


《經濟通通訊社29日專訊》

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