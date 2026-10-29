《Ａ股焦點》佰維存儲挫近一成，三季度營收盈利均環比下滑

佰維存儲(滬:688525)28日晚間披露三季報，公司2026年前三季度實現營業收入217.17億元（人民幣．下同），同比增長230.30%；歸屬於上市公司股東的淨利潤87.68億元，同比增長28728.12%。



佰維存儲稱，業績增長主要受益於AI算力爆發與存儲行業進入高景氣周期，產品和客戶結構持續優化，公司在芯片設計、解決方案、先進封測及測試設備等領域不斷加大投入力度，增強市場競爭力。此外，公司在智能穿戴等AI新興端側領域深耕多年，構建了差異化的競爭優勢，公司ePOP等代表性存儲產品目前已被Meta、Google、阿里、小米等國內外知名企業應用於其AI/AR眼鏡、智能手表等智能穿戴設備。



不過，值得注意的是，佰維存儲第三季度單季的營業收入為61.42億元，同比增130.67%，環比降29.89%；淨利潤為16.02億元，同比增長525.34%，環比下降62.45%，即在同比依舊大幅增長的同時，環比出現較大幅度下滑。第三季度的單季銷售毛利率環比也出現較大幅度下滑，銷售淨利率更是下滑23個百分點。



佰維存儲今日低開低走，現跌9.8%，報147.98元。



《經濟通通訊社29日專訊》