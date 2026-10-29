【五中全會】五中全會：全面從嚴治黨關鍵在從嚴治吏

《新華社》受權發布中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議公報。中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議10月26日到29日在北京舉行。



全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平發表重要講話。全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。習近平就《決定(討論稿)》向全會作了說明。



*「四大考驗」和「四種危險」是長期的、複雜的、嚴峻的*



全會強調，全面從嚴治黨具備許多有利條件，同時面臨許多新狀況新問題。隨著世情國情黨情發生深刻變化，黨團結帶領人民維護國家主權、安全、發展利益任務更加艱鉅，黨團結帶領人民推動改革發展、維護社會和諧穩定任務更加艱鉅，黨保持先進性和純潔性任務更加艱鉅。這些對黨在新情勢下的執政能力、領導水準、隊伍素質、拒腐防變帶來重大挑戰，黨面臨的「四大考驗」和「四種危險」是長期的、複雜的、嚴峻的。



全黨必須從鞏固黨的長期執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重大意義，堅定信心，保持定力，以更高標準、更實舉措把新時代全面從嚴治黨寶貴經驗堅持好、運用好，把黨的建設面臨的突出問題整治好、解決好從嚴治黨寶貴經驗堅持好、運用好，把黨的建設面臨的突出問題整治好、解決好黨發展好、解決黨。



*黨同腐敗水火不容，將反腐敗鬥爭進行到底*



全會提出，全面從嚴治黨關鍵在嚴治吏。必須貫徹新時代黨的組織路線，嚴格幹部教育培養、選拔任用、管理監督，建設一支政治過硬、本領高強、作風優良、紀律嚴明的高素質幹部隊伍。要堅持正確用人導向，精準科學選人用人，推動幹部樹立和實踐正確政績觀，增強幹部幹事創業本領，提高培養選拔優秀年輕幹部質量，加強幹部管理監督，全方位培養、引進、用好人才。



全會提出，一體推進不敢腐敗不能腐不想腐是全面從嚴治黨的重要方略和反腐敗鬥爭的基本方針。必須牢記黨除了工人階級和最廣大人民群眾的利益沒有自己特殊的利益、黨同腐敗水火不容，堅定走好中國特色反腐敗之路，加強黨中央對反腐敗工作的集中統一領導，更加註重標本兼治、系統施治，堅持從嚴懲、精準治、有效防懲、一體抓，將反腐敗鬥爭進行到底。要維持懲治貪腐高壓態勢，加強對權力運作的限制和監督，夯實崇廉拒腐思想根基，增強一體推進不敢腐不能腐不想腐綜合效能。



全會提出，持之以恆推進全面從嚴治黨，必須進一步完善黨和國家監督體系。要做實黨委員會（黨組）全面監督，完善紀檢監察工作雙重領導體制，推動黨內監督同各方面監督深度融合、高效聯動，發揮巡視綜合監督利劍作用。



《經濟通通訊社29日專訊》