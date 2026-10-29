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29/10/2026 18:23

【五中全會】增選中央軍委副主席張升民為中央政治局委員

　　中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，於2026年10月26日至29日在北京舉行。全會增選中央軍委副主席張升民為中央政治局委員。

　　68歲的張升民是陝西人，出身火箭軍（二炮），去年10月中共二十大四中全會獲晉升為中央軍委副主席。


《經濟通通訊社29日專訊》

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