【五中全會】增選中央軍委副主席張升民為中央政治局委員

中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，於2026年10月26日至29日在北京舉行。全會增選中央軍委副主席張升民為中央政治局委員。



68歲的張升民是陝西人，出身火箭軍（二炮），去年10月中共二十大四中全會獲晉升為中央軍委副主席。



《經濟通通訊社29日專訊》