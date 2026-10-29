【五中全會】增選中央軍委副主席張升民為中央政治局委員

中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，於2026年10月26日至29日在北京舉行。全會增選中央軍委副主席張升民為中央政治局委員。
68歲的張升民是陝西人，出身火箭軍（二炮），去年10月中共二十大四中全會獲晉升為中央軍委副主席。
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票
29/10/2026 18:23
中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，於2026年10月26日至29日在北京舉行。全會增選中央軍委副主席張升民為中央政治局委員。
68歲的張升民是陝西人，出身火箭軍（二炮），去年10月中共二十大四中全會獲晉升為中央軍委副主席。
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇？】香港高溫破142年歷史紀錄，林超英批暑熱警告形同虛設，你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討？ ► 立即投票
上一篇新聞︰29/10/2026 18:23 【五中全會】劉建超、金壯龍等33人遭開除黨籍，李雲澤撤銷黨內職務
下一篇新聞︰29/10/2026 18:10 【五中全會】五中全會：全面從嚴治黨關鍵在從嚴治吏
29/10/2026 18:31 【五中全會】五中全會：用好用足宏觀政策，深入挖掘內需潛力
29/10/2026 18:10 【五中全會】中共二十一大2027年下半年召開
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N