弘業期貨(03678)首三季盈利2853萬人幣升逾12倍，第三季盈利跌28%

弘業期貨(03678)(深:001236)公布，截至9月30日止首三季盈利約2853萬元（人民幣．下同），升12.7倍，每股盈利2.83分，扣除非經常性損益之盈利2854萬元，升13倍，營業收入2.3億元，升12.2%，加權平均淨資產收益率1.52%。



該集團指，第三季盈利412萬元，跌27.6%，每股盈利0.41分，扣除非經常性損益之盈利363萬元，跌34%，營業收入6491萬元，跌7%，加權平均淨資產收益率0.22%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



《經濟通通訊社29日專訊》