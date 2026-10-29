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29/10/2026 08:33

華勤技術(03296)董事長兼執董邱文生擬增持H股，增持金額1000萬人幣

　　華勤技術(03296)(滬:603296)公布，董事長兼執行董事邱文生擬於自今日起3個月內增持H股，擬增持合計金額為1000萬元人民幣。

　　該集團指，邱文生建議增持股份將以集中競價方式進行，並無設定價格區間，增持代價將根據當時市況釐定，且不設價格上限。他已承諾，於實施期間及適用法律法規相關法定限制期間內，不會減持股份。


《經濟通通訊社29日專訊》

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