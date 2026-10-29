《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(28日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|2013.81
|招商銀行
|(600036)
|1917.72
|藥明康德
|(603259)
|1855.81
|中微公司
|(688012)
|1838.68
|寒武紀
|(688256)
|1552.90
|生益科技
|(600183)
|1400.90
|恒瑞醫藥
|(600276)
|1382.02
|兆易創新
|(603986)
|1313.12
|瀾起科技
|(688008)
|1281.74
|工商銀行
|(601398)
|1279.51
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|4556.56
|中際旭創
|(300308)
|4366.27
|新易盛
|(300502)
|2043.73
|北方華創
|(002371)
|1792.65
|君正股份
|(300223)
|1171.88
|長川科技
|(300604)
|1042.02
|東山精密
|(002384)
|1007.85
|匯川技術
|(300124)
|948.96
|五糧液
|(000858)
|883.30
|滬電股份
|(002463)
|862.39
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社29日專訊》
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