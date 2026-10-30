長城汽車(02333)第三季純利跌40.8%至13.6億元人民幣

長城汽車(02333)(滬:601633)公布，截至2026年9月30日止第三季純利13.6億元（人民幣．下同）按年跌40.8%；每股基本盈利0.16元。



*首三季純利跌55.7%*



公司截至2026年9月30日止首三季純利38.3億元，按年跌55.7%；每股基本盈利0.45元。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



《經濟通通訊社30日專訊》