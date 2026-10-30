【五中全會－解讀】中央政研室：習近平任從嚴治黨文件起草組組長，親自謀劃、把關定向

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中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆五中全會精神。中央政策研究室主任唐方裕表示，五中全會最重要的成果，是審議通過了《中共中央關於持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。《決定》的起草是在黨中央領導下進行的。習近平總書記擔任文件起草組組長，親自謀劃、全程指導、把關定向，發揮了決定性作用。



*中紀委：正風肅紀必須鍥而不捨、久久為功*



中央紀委副書記、國家監委副主任張福海介紹，關於正風肅紀，這是全面從嚴治黨的有力舉措。作風和紀律問題具有長期性、反覆性、頑固性，正風肅紀必須鍥而不捨、久久為功。《決定》提出，堅持黨性黨風黨紀一起抓、正風肅紀反腐相貫通，從五個方面作出部署。一是走好新時代黨的群眾路線；二是鍥而不捨落實中央八項規定精神；三是推進作風建設常態化長效化；四是強化從嚴執紀；五是綜合發揮紀律教育約束、保障激勵作用。



他指出，黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央從制定落實中央八項規定開局破題，把紀律建設作為全面從嚴治黨的治本之策，始終以嚴的基調正風肅紀，二十大後又接續開展黨紀學習教育、深入貫徹中央八項規定精神學習教育，持續鞏固拓展作風建設、紀律建設成果，黨的紀律規矩更加嚴明，黨風政風和社會風氣煥然一新。黨的十八大以來，全國紀檢監察機關共查處「四風」問題164.4萬起，批評教育和處理225.7萬人。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》