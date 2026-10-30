【五中全會－解讀】中紀委張福海：堅定走好中國特色反腐敗之路，《決定》從四方面部署

中共中央今日舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆五中全會精神。中央紀委副書記、國家監委副主任張福海表示，反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。



*重點查處政治問題和經濟問題交織、政商勾連等問題*



他表示，《中共中央關於持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》強調堅定走好中國特色反腐敗之路，從4個方面作出部署：一是保持懲治腐敗高壓態勢，深化權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗問題整治，重點查處政治問題和經濟問題交織、政商勾連、資本向政治領域滲透等問題，深挖細查新型腐敗和隱性腐敗，常態化整治群眾身邊不正之風和腐敗問題。二是加強對權力運行的制約和監督，健全授權用權制權相統一、清晰透明可追溯的制度機制，更加科學有效地把權力關進制度籠子。三是夯實崇廉拒腐思想根基，加強新時代廉潔文化建設，運用黨的創新理論蘊含的理想信念、價值理念、道德觀念、紀法意識涵養黨員、幹部清廉操守。四是增強一體推進不敢腐不能腐不想腐綜合效能，抓實以案促改促治，提高反腐敗穿透力。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》