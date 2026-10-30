《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|貴州茅台
|(600519)
|2701.23
|藥明康德
|(603259)
|2009.75
|生益科技
|(600183)
|1631.76
|招商銀行
|(600036)
|1541.19
|兆易創新
|(603986)
|1308.69
|寒武紀
|(688256)
|1302.45
|長江電力
|(600900)
|1286.96
|中微公司
|(688012)
|1182.97
|紫金礦業
|(601899)
|1159.83
|瀾起科技
|(688008)
|1107.47
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4738.81
|新易盛
|(300502)
|3656.57
|北方華創
|(002371)
|2953.42
|寧德時代
|(300750)
|2764.27
|東山精密
|(002384)
|1276.48
|美的集團
|(000333)
|1236.44
|立訊精密
|(002475)
|1171.47
|滬電股份
|(002463)
|968.78
|天孚通信
|(300394)
|948.72
|三環集團
|(300408)
|912.61
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社30日專訊》
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