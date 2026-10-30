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AH股新聞

30/10/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
貴州茅台(600519)2701.23
藥明康德(603259)2009.75
生益科技(600183)1631.76
招商銀行(600036)1541.19
兆易創新(603986)1308.69
寒武紀(688256)1302.45
長江電力(600900)1286.96
中微公司(688012)1182.97
紫金礦業(601899)1159.83
瀾起科技(688008)1107.47

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)4738.81
新易盛(300502)3656.57
北方華創(002371)2953.42
寧德時代(300750)2764.27
東山精密(002384)1276.48
美的集團(000333)1236.44
立訊精密(002475)1171.47
滬電股份(002463)968.78
天孚通信(300394)948.72
三環集團(300408)912.61

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社30日專訊》

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