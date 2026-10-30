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AH股新聞

30/10/2026 08:14

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　《神州數據》2026年1-3月及2025年主要數據一覽：　　　　　　

  同比變動(%)金額（億元人民幣）
國內生產總值2026年第三季+4.5375367
 第二季+4.3361511
 第一季+5.0334193
    
 2025年全年+5.01401879
 第四季+4.5387911
 第三季+4.8354500
 第二季+5.2341778
 第一季+5.4318758
    
 2024年全年+5.01349084
 第四季+5.4373726
 第三季+4.6341758
 第二季+4.7328838
 第一季+5.3304762
    
 統計局覆核數值：  
 2023年全年+5.41294272
 2022年全年+3.01234029
    
居民消費價格指數2026年9月+0.9 
(CPI)1-9月+0.9 
工業生產者出廠價格9月+5 
(PPI)1-9月+2.3 
社會消費品零售總額1-9月+1.1370001
城鎮固定資產投資1-9月-7.2334115
工業增加值1-9月+5.3 
貨幣供應　M29月底+7.2 
人民幣新增貸款9月 10800
 1-9月 115200
外匯儲備9月底 34003億美元
出口9月+36.34471.8億美元
 1-9月+21.333707億美元
進口9月+313136.5億美元
 1-9月+27.524325.8億美元
外貿1-9月順差9381.1億美元
FDI1-9月-4.35488
製造業採購經理指數9月50.1按月升0.3個百分點

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