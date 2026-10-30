《神州頭條》財經報章頭版摘要：五中全會在京舉行，習近平發表重要講話

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

《經濟通通訊30日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共二十屆五中全會在京舉行，中央委員會總書記習近平發表重要講話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，於2026年10月26日至29日在北京舉行。全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平發表重要講話。全會聽取和討論了習近平受中央政治局委托所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。習近平就《決定（討論稿）》向全會作了說明。



永葆清醒堅定，不斷開創新時代管黨治黨、興黨強黨新局面

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

辦好中國的事情，關鍵在黨，關鍵在黨要管黨、全面從嚴治黨。黨的二十屆五中全會10月26日至29日在北京舉行。會議審議通過了《中共中央關於持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。



強化源頭技術供給，構築產業發展新優勢

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

加快新一代信息技術、新能源、智能網聯新能源汽車等戰略性新興產業發展，推動量子科技、生物制造、具身智能等未來產業成為新的經濟增長點，是「十五五」時期塑造發展新動能的關鍵路徑。





《上海證券報》



中共二十屆五中全會在京舉行，中央委員會總書記習近平發表重要講話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，於2026年10月26日至29日在北京舉行。



產品開發新規即將施行，中小財險公司迎來錯位發展空間

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金融監管總局修訂發布的《財產保險公司保險產品開發管理規定》將於11月1日起施行，這是財險業近十年來首次對產品開發管理規定作出的系統性修訂完善。



強化源頭技術供給，構築產業發展新優勢

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

加快新一代信息技術、新能源、智能網聯新能源汽車等戰略性新興產業發展，推動量子科技、生物製造、具身智能等未來產業成為新的經濟增長點，是「十五五」時期塑造發展新動能的關鍵路徑。





《證券時報》



中共二十屆五中全會在京舉行，中央委員會總書記習近平發表重要講話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議，於2026年10月26日至29日在北京舉行。



從「保殼」轉向「救業務」，上市公司預重整博弈加劇

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026年僅剩最後兩個月，A股公司破產重整進入年終衝刺。就在多家公司集中披露預重整進展之際，一批困境公司卻反覆延期，遲遲跨不進正式重整的門檻。



交易類退市多類實例漸次落地，市場優勝劣汰效應持續增強

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，*ST卓然因股票已連續20個交易日收盤市值均低於3億元人民幣，觸及科創板市值退市規定，或成為科創板史上首只市值退市股。目前，A股市場交易類強制退市主要包括面值退市、市值退市、成交量退市、股東人數退市等類型，相關指標連續不達標，即可能觸發退市。