《神州經脈》滬指連跌兩月近10%，美擬禁中國實驗室檢測美國電子產品

《神州經脈》10月最後一個交易日(30日)，滬綜指跌破3600大關，全日收低1.44%報3599.02點，創15個月收盤新低，全月挫6.33%連跌兩月；深成指今日跌2.73%，創業板更挫4.13%。滬深兩市全日成交額1.67萬億元，較上個交易日增加1179億元或7.6%。滬深半導體板塊收挫5.5%，軟件服務跌5.6%，AI營銷概念更挫超7%。白酒股全日走高，板塊指數升3.6%領漲大市。



本月A股主要指數集體收跌，整體呈現縮量下跌的走勢，滬指本月挫6.33%，連跌兩月共9.94%，創業板及科創50指數月跌超兩成，創業板指較今年6月的歷史高點跌幅超44%。據財聯社，滬深兩市超4500隻個股月線收陰，本月個股漲跌幅中位數超12%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6557，較上個交易日4時30分收盤價升64點子，連升十三日，續創2022年6月6日以來近四年五個月新高。全月計，在岸人民幣升值0.75%。今日人民幣兌一美元中間價報6.7138，較上個交易日升9點子，三連升，續創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱590點。



*今日新聞精選*



1. 美國聯邦通訊委員會(FCC)29日投票通過新規，決定自2028年12月起，禁止所有中國實驗室及認證機構，為銷往美國市場的智能手機、電腦、相機等電子設備進行測試。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，美方泛化國家安全概念、濫用國家力量，無理打壓中國企業，中方對此表示堅決反對、強烈不滿。美方做法嚴重阻礙中美企業正常經貿往來，不符合包括美國企業及消費者在內的各方利益。中方將採取必要措施，堅定維護自身正當合法權益。



2. 據《紐約時報》報道，美國官員認定英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳成為中國間諜的目標，一名與他關係密切的中國籍女商人向北京傳遞情報。英偉達發言人駁斥道，兩人的互動並不罕見，與客戶會面是行政總裁的職責之一。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，有關報道捕風捉影，純屬對中國的污蔑抹黑。



3. 中國10月官方製造業PMI將於10月31日(周六)公布；RatingDog製造業PMI定於11月2日公布。路透綜合23家分析機構預估中值顯示，10月官方製造業採購經理人指數(PMI)料略降至50，受國慶長假導致工作日減少等季節性因素影響，10月數據往往偏弱。另據10家機構預估中值顯示，調查樣本更側重東南沿海中小企業的中國10月RatingDog製造業PMI料降至51.6，因出口動能減弱。



4. 《人民日報》發表時評稱，關於中美人工智能發展，近期網上流傳一組對比：中國55%Token(詞元)消耗流向AI短劇與視頻生成，美國58%消耗在編程、研發、企業自動化，並據此下結論--中國再次把「火藥」做成了「煙花」，「AI發展跑偏了」。中國AI發展始終錨定國家戰略需求和人民美好生活需要，所謂「跑偏論」本身就跑偏了。看待AI也得有長期主義眼光，無需崇洋媚外、妄自菲薄。堅定自信，統籌底層技術突破與應用場景創新，中國AI前景光明。



5. 人工智能需求激增導致存儲芯片供應緊張，PC廠商成本大幅上漲。《日經亞洲》報道稱，包括惠普(US.HPQ)、華碩、宏碁在內的全球PC廠商正將部分生產線從泰國和越南遷回中國，重新啟用中國代工廠來應對不斷飆升的零部件成本，並提高生產效率。多名知情人士透露，中國擁有成熟的製造業人才、較低的生產成本以及完整的電子產業鏈，在零部件供應方面具有明顯優勢，因此仍是目前製造PC的最佳選擇之一。



6. 內媒引述知情人士報道，北京現代首位中國籍總經理李鳳剛將於11月1日正式離任，距其去年11月10日上任不足一年。知情人士透露，李鳳剛的離任涉及北京現代中韓股東雙方在發展路徑上的分歧。過去一年，這家50:50的合資公司未能就經營目標、降本幅度等核心議題形成共識，本土化改革推進受阻，公司關鍵崗位仍以韓籍人員為主，李鳳剛實際掌握的資源配置及決策權有限。



7. 近日，清華大學、無問芯穹與智元聯合提出群體經驗學(CEL)新範式，並在96台真實機器人組成的集群中完成規模化驗證。該方法通過共享機器人執行任務時積累的經驗，減少對人類示範和人工糾錯的依賴，探索具身智能持續學習的新路徑。在實際測試中，研究團隊設置了插花、疊衣服、手機充電、凳子組裝和手機包裝五項任務。兩台未參與訓練的機器人累計完成600次測試，其中585次成功，總體成功率達到97.5%。



8. 據央視新聞報道，南航CZ3599航班在廣州白雲國際機場完成可持續航空燃料(SAF)加注並起飛，這是廣州白雲機場始發的首架SAF航班，實現廣州SAF航班「零的突破」，也是粵港澳大灣區首次使用國產大飛機C919執飛SAF航班。SAF以廢棄油脂、農林廢棄物、能源作物、工業尾氣、綠氫及捕集二氧化碳等可持續原料經清潔工藝生產，無須改動飛機、發動機及地面加油設施。