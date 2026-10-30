《鍾之日記》內需炒上，恒指收高

《鍾之日記》10月30日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



今日主要亞太區股市向下，A股亦跌，昨日失守兩萬三關的港股卻走出別樣行情。雖然AI股繼續走頹，但金融、內需股追落後，帶領恒指最多漲逾400點，高見23400，全日收報23294，升335點或1.5%，主板成交逾2143億元。整個10月計則跌1318點或5.36%，連跌三個月。



*滬綜指收跌1.44%失守3600，本月挫6.3%*



10月最後一個交易日，A股繼續下探，滬綜指跌破3600大關，全日收低1.44%報3599.02點，創15個月收盤新低，全月挫6.33%連跌兩月；深成指今日跌2.73%，創業板更挫4.13%。滬深兩市全日成交額1.67萬億元人民幣，較上個交易日增7.6%。



盤面上看，科技股繼續走頹，大型科技公司財報重新掀起投資者對AI支出的擔憂。滬深半導體板塊跌5.5%，AI營銷概念更挫超7%。光通訊板塊調整頗深，龍頭新易盛(深:300502)股價大跌逾14%，中際旭創(深:300308)收跌約5%；兩家公司第三季度營收增幅放緩，AI相關原物料採購預付款項大幅飆升，佔用了更多資金。



上漲方面，白酒股全日走高，板塊指數升3.6%領漲大市，瀘州老窖(深:000568)、迎駕貢酒(滬:603198)升停。新興產業受打擊，資金轉而流入傳統板塊。另外，油股跟隨國際油價上行，美國可能對伊朗採取新一輪軍事行動，重燃市場對供應中斷的擔憂。



本月A股主要指數集體收跌，整體呈現縮量下跌的走勢。滬指本月挫6.33%，連跌兩月共9.94%，創業板及科創50指數月跌超兩成，創業板指較今年6月歷史高點跌幅超44%。據財聯社，滬深兩市超4500隻個股月線收陰。



*五中全會促挖掘內需潛力，內需造好蒙牛升超9%*



剛剛結束的中共二十屆五中全會提出，堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，用好用足宏觀政策，深入挖掘內需潛力，進一步深化改革開放，推動經濟持續向新向優向好發展，確保完成今年經濟社會發展主要目標任務，實現「十五五」良好開局。



政策釋放提振內需訊號，內需股今日集體上揚，蒙牛乳業(02319)飆9.4%，收報19.86元；農夫山泉(09633)升5.9%，報43.34元；海爾智家(06690)漲5.3%，華潤啤酒(00291)揚4.3%，安踏體育(02020)升4.1%，海底撈(06862)彈3.9%。



其中，蒙牛早前公布的中期業績顯示，收入同比增長7.8%，股東應佔利潤增長15.9%，毛利率穩居40.8%高位，鮮奶、奶酪、奶粉等高附加值產品增速均超過30%。有分析指出，蒙牛精準投入蛋白水新賽道，扎根健身房、戶外賽事等專業化垂直場景，成功走出差異化路徑。



華西證券發布研報稱，在內需重要性提升的背景下，消費板塊宜優先關注必選消費，乳業產業邏輯可攻可守，乳製品行業龍頭有望具備較強勝率，重點推薦此板塊。中金也指出，上游原奶供需趨緊、價格企穩向上，行業競爭格局有望改善，利好龍頭份額提升與利潤率修復。



*AI熱潮疑慮深重，大模型股承壓下調*



Alphabet(US.GOOGM)績後股價崩跌，放大了市場對全球AI建設成本可能超過回報的擔憂。今日AI模型股持續承壓，MiniMax(00100)跌4%，報161.3元，再次失守上市價165元；智譜(02513)跌逾9%，暫連跌2日，合計跌幅近16%。



Alphabet第三季營收按年增長25%至1275.77億美元，略低於市場預期的1282億美元；每股盈利2.12美元，低於分析師預期約3.01美元。期內淨利潤按年由349.79億美元降至261.7億美元，主要受股權投資錄得約86.6億美元虧損拖累。



Alphabet績後股價受壓，一度跌近14%，市值一度蒸發近5500億美元，收市仍跌12.6%。主因是財報顯示核心廣告業務增長放緩，以及人工智能投資開支急增引發市場憂慮。另外，Alphabet自由現金流轉為負90.7億美元，遠遜市場預期，反映AI研發及數據中心擴建帶來沉重資金壓力。



標普全球市場財智固定收益定價執行董事Gavan Nolan表示，如果Alphabet的AI投資取得回報，股票投資者可能獲得巨額收益；但如果局面惡化，債券持有人則要承擔損失。他稱，債券投資者正高度關注資本支出，以及AI業務收入何時能夠帶來正向自由現金流。



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