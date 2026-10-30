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AH股新聞

30/10/2026 11:24

惠普、華碩、宏碁據報擬將生產線遷回中國，因零部件成本飆升

　　人工智能需求激增導致存儲芯片供應緊張，PC廠商成本大幅上漲。《日經亞洲》28日援引消息稱，包括惠普(US.HPQ)、華碩、宏碁在內的全球PC廠商正將部分生產線從泰國和越南遷回中國，重新啟用中國代工廠來應對不斷飆升的零部件成本，並提高生產效率。

　　多名知情人士透露，中國擁有成熟的製造業人才、較低的生產成本以及完整的電子產業鏈，在零部件供應方面具有明顯優勢，因此仍是目前製造PC的最佳選擇之一。報道指出，傳統PC代工巨頭正越來越多地將產能轉向利潤率更高、增長更快的AI數據中心服務器業務，這給中國代工廠留下了市場空間。

*戴爾正評估將部分生產遷回中國*

　　知情人士稱，僅次於聯想和惠普的全球第三大PC製造商戴爾(US.DELL)也在評估將部分生產遷回中國。

　　報道引述一名為全球主要PC製造商供貨的芯片行業高管指出，當前這輪變化主要由成本壓力推動，內存芯片和其他零部件價格明顯攀升，PC廠商越來越難以自行消化成本上漲，因此開始將部分生產轉回中國，與更多中國代工企業合作，以獲得更具競爭力的價格。

　　惠普、戴爾和華碩沒有就相關報道進行回應。宏碁則表示，公司會動態調整供應鏈管理，以增強供應鏈韌性並保持競爭力，多元化選擇製造商和供應商、保持靈活調整一直是其供應鏈策略。


《經濟通通訊社30日專訊》

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