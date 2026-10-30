【數據前瞻】機構料中國10月官方製造業PMI略降至50，RatingDog製造業PMI料跌至51.6

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中國10月官方製造業PMI將於10月31日(周六)公布；RatingDog製造業PMI定於11月2日公布。路透綜合23家分析機構預估中值顯示，10月官方製造業採購經理人指數(PMI)料略降至50，受國慶長假導致工作日減少等季節性因素影響，10月數據往往偏弱。



另據10家機構預估中值顯示，調查樣本更側重東南沿海中小企業的中國10月RatingDog製造業PMI料降至51.6，因出口動能有所減弱。



*高盛：10月出口動能有所減弱*



投資銀行高盛稱，雖然經季節性調整後戰略性新興產業PMI明顯上升，但10月官方製造業PMI預計將降至49.7。該投行並預計，中國10月RatingDog製造業PMI亦將降至51.7，因該指標通常對出口活動更加敏感，而高頻指標顯示10月出口動能有所減弱。



中國10月戰略性新興產業PMI(EPMI)環比上行5.7個點至58，與去年同期對比，秋旺趨勢相同，但本月絕對值稍弱，去年10月該指數為59.7。中採諮詢並預計下月EPMI將顯著下行。



不過經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰認為，10月官方製造業PMI料仍處在擴張區間，並較上月進一步上行，主因海外特別是美國需求強勁拉動出口，以及國內穩投資政策落地有望支持投資止跌。他指出，國慶節假期後，主要工業品如橡膠、塑料、織物的開工率都好於9月水平。



昨日閉幕的中共二十屆五中全會要求，要做好歲末年初各項工作，用好用足宏觀政策，深入挖掘內需潛力，確保完成今年經濟社會發展主要目標任務，實現「十五五」良好開局。



《經濟通通訊社30日專訊》