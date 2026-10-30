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AH股新聞

30/10/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指大幅低開1.25%，光通訊龍頭營收增長放緩

　　滬深股市今早大幅低開，滬綜指低開1.25%，報3605.65點，深成指低開2.4%，創業板指低開3.29%，中際旭創(深:300308)和新易盛(深:300502)營收增長放緩，稱AI相關成本上升，光通訊概念開盤領跌。

　　光通訊龍頭中際旭創和新易盛均顯現營收增長放緩跡象，並表示人工智能相關原物料採購預付款項大幅增加。中際旭創第三季度營收升至278億元(人民幣．下同)，但172%的同比增幅為今年以來最低。新易盛營收增長80%，為2023年以來最低增速。

　　根據兩家公司財報，新易盛預付款項飆升77倍，而中際旭創預付款項增長10倍以上，兩家公司為確保上游原物料供應、增加庫存並應對激增的AI待交付訂單，佔用了更多資金。儘管業績仍勁，但由於市場持續擔憂基本面，加之全球AI投資情緒疲弱，A股科技股連日大跌。中際旭創低開6.2%，新易盛低開12.4%。

　　人行今日進行150億元7天期逆回購，並開展10000億元隔夜逆回購操作。公開市場今日有10000億元逆回購到期，即今日淨投放150億元。本周人行共進行7490億元7天期逆回購、43980億元隔夜逆回購，對沖本周到期的37360億元逆回購，即人行本周共放水14110億元，創三個半月單周新高。


《經濟通通訊社30日專訊》

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