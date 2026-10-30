《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.3%，短劇遊戲、AI概念跌幅居前

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 短劇遊戲、AI概念股領跌
▷ 創新藥、酒店餐飲板塊逆市上漲
滬深股市低開震盪，滬綜指半日收跌0.3%，報3640.54點，深成指跌0.58%，創業板指跌1.18%；兩市半日成交額10098億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交增量230億元或2.3%。
谷歌母公司Alphabet(US.GOOGM)第三季業績遜市場預期，拖累環球AI股。公司自由現金流意外轉負，加上核心搜索廣告業務增長不及預期，進一步加劇了投資者對科技巨頭人工智能投資回報前景的擔憂。AI營銷、AI模型、AIGC等概念股今日集體走低。
影視院線板塊遭遇重挫，橫店影視(滬:603103)、新華傳媒(滬:600825)跌停；短劇遊戲概念跌幅居前，三七互娛(深:002555)一度跌停，公司披露的三季報顯示，短期業績承壓信號集中釋放，第三季度扣非淨利潤同比大幅下滑近八成，單季度歸母淨利潤出現近3億元虧損。
上漲方面，創新藥概念盤中震盪回升，畢得醫藥(滬:688073)漲停。醫藥魔方統計數據顯示，上半年中國創新藥完成105起對外授權交易，首付款合計達50億美元，潛在交易總額接近1000億美元，接近去年全年1357億美元的水平。全年潛在交易總額存在突破1500億美元的可能。
另外，酒店餐飲板塊漲幅居前，首旅酒店(滬:600258)半日漲近8%，公司三季度淨利潤同比增6.5%，國慶假期RevPAR（每房收益）同比提升4.5%，新開店數量增長4.9%。
《經濟通通訊社30日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇