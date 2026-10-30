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30/10/2026 13:33

《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.33%，創業板指挫1.4%

　　A股市場午後仍跌，滬綜指跌0.32%，報3639.23點，滬深300指數升軟0.34%，深成指跌0.68%，創業板指挫1.4%。上海B股漲1.68%，深圳B股升0.35%。白酒、創新藥概念逆勢走強，傳媒娛樂及半導體疲軟。


《經濟通通訊社30日專訊》

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