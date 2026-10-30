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30/10/2026 10:10

《Ａ股焦點》上汽集團瀉逾5%，三季度淨利大減近八成

　　上汽集團(滬:600104)現價跌5.07%，報10.3元(人民幣．下同)；集團公布，三季度實現營收1546.31億元，同比下降7.34%；歸母淨利潤4.86億元，同比下降76.70%。前三季度實現營收4496.18億元，同比下降2.52%；歸母淨利潤56.38億元，同比下降30.40%。

　　對於利潤大幅下滑，公告解釋稱，利潤總額、歸母淨利潤、扣非歸母淨利潤及基本每股收益同比減少，主要受資本市場影響，金融資產公允價值變動及海外業務匯兌損失所致。


《經濟通通訊社30日專訊》

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