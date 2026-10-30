《Ａ股焦點》聞泰科技漲停，與荷蘭安世就談判事項已達成保密安排

聞泰科技(滬:600745)午後漲停，股價報11.4元人民幣；今年該股累跌69%。公司公告稱，與荷蘭安世半導體管理人就談判事項已達成保密安排，雙方在具體談判過程中需嚴格遵守。



聞泰科技指，因相關事項涉及跨境司法程序、跨境公司治理等多重複雜外部因素影響，進展及結果存在不確定性；公司仍將採取一切可能的手段，維護公司及全體股東利益。



《經濟通通訊社30日專訊》