《網上熱搜》開心果價格狂飆，大型超市限購引黃牛出動，網民大呼「吃不起」

全球開心果價格大漲，「一果難求」，內地的山姆、開市客等倉儲式超市近期甚至對開心果限購，「黃牛」聞風出動。「開心果吃不起了」、「一斤開心果夠買兩隻雞」、「愛吃開心果的人天塌了」​這些話題紛紛登上微博熱搜。網民表示，「開市客開心果品質最好，但上個月還是99(人民幣．下同)，現在149了」、「開心果這價格也是太高了吧！吃不起啊！」、「不是剛需，不吃就是了」、「說得好像以前吃得起現在吃不起似的。」也有網民稱，「多大個事兒，一大堆別的堅果可選。」



據了解，在內地山姆App搜索其自有品牌的「Member's Mark鹽焗開心果(1.13kg)」，商品狀態顯示「補貨中」，而且頁面註明「限購」：每位會員每30天限購2件。這包開心果售價為99.9元(人民幣．下同)，去年12月同款產品賣89元。開市客小程序也顯示，「科克蘭鹽烤開心果(1.36kg)」正「補貨中」，並註明「在購買限制期間(2026/9/03至2026/12/31)，每卡在每1天最多可購買1組」，售價為129.9元。



與此同時，社交平台和二手交易平台湧現「開心果黃牛」，每包加價20-30元代購。也有消費者搶購到開心果之後賣給黃牛，小賺幾十元。



*堅果店店主：今年已加價3次，僅僅保本*



若不在大型超市買，街邊堅果店的開心果同樣「買不起」。據內媒報道，浙江杭州一間堅果店賣的兩款不同大小的開心果，小一點的一斤(500克)78元，大一點的賣88元。算起來，竟然比山姆和開市客賣得貴。店主坦言，從年初至今已漲價3次，大號開心果從60元漲至88元，但扣除成本和日常損耗，也只能保本；若再加價，擔心顧客難以接受。



還有從事開心果果醬批發的商戶透露，今年初高品質開心果果醬批發價約為每公斤180元，如今價格已經上漲50元，而且「行情一天一變，以前的漲幅是一兩塊，現在誇張的時候直接上漲十幾塊。」



另一邊廂，杭州一位專為鄉鎮紅白家宴掌勺的鄉廚表示，「一斤開心果的價格都能趕上買兩隻雞了」，最近家宴菜單裏的開心果已逐漸被碧根果、夏威夷果等替代，若然東家要求高，就會建議對方直接把開心果換成核桃，因為「差不多的成本用山核桃仁肯定更有排面」。



不少以開心果作為配料的甜品店、雪糕店也受到衝擊。江蘇南京一家手工意大利雪糕店店主稱，他大約每半個月採購一次開心果來做雪糕，今年8月時，每500克開心果的價格突然從69.9元漲到109.9元。為控制成本，不得不減少供應開心果口味的雪糕。



*收成不佳+美伊衝突+杜拜朱古力熱潮影響*



開心果價格令人不開心的這種現象，主要受到開心果主產地減產及國際地緣關係等因素影響。開心果主產地包括美國、伊朗和土耳其，中國僅在新疆、甘肅等地有種植。今年美國加州主產區在結果期遇上極端高溫，導致開心果大減產兼品質下降。伊朗產區方面，去年開心果收成已經不好，今年美伊衝突持續升級，貨運航道受阻，開心果價格更加「可觀」。



其實之前「杜拜朱古力」爆紅對今時今日的局面也有一定影響。2023年開始掀起的杜拜朱古力熱潮，令開心果以前所未有的速度滲透到年輕人當中，許多甜品、咖啡、雪糕、茶飲等等品牌、店舖紛紛推出開心果產品。本來已經因收成不好而供應減少的開心果變得更加搶手，價格狂飆。去年4月，英國《金融時報》引述知名堅果貿易商CG Hacking & Sons指出，全球開心果價格一年內從一磅7.95美元漲到10.30美元。



一些內地網民和堅果店店主都期待，開心果能擺脫進口依賴，起碼在一定程度上「國產化」，讓價格、品質變得更加穩定。



還有幾個月就是農曆新年，不知到時華人全盒內幾乎必有的開心果，會不會更加昂貴？



《經濟通通訊社記者林小莉30日報道》