《中國要聞》中證監：全力穩市場穩預期，持續提升資本市場韌性和信心

據中證監網站消息，中國證監會黨委書記、主席吳清今日主持召開黨委(擴大)會議，認真傳達學習習近平總書記重要講話和黨的二十屆五中全會精神，研究部署貫徹落實舉措。



會議要求，深入學習貫徹全會精神是當前和今後一個時期的重大政治任務，中證監系統要認真組織開展宣講解讀，分層分類做好全覆蓋培訓，持續在解決突出問題上下功夫，推動學習宣傳貫徹迅速掀起熱潮，形成濃厚氛圍。



同時，充分發揮全面從嚴治黨的政治引領和政治保障作用，牢固樹立大局意識、系統觀念，全力穩市場穩預期，深化投融資綜合改革，完善全鏈條監管體系，持續提升資本市場韌性和信心，確保「十五五」開局之年資本市場各項任務圓滿完成。



10月最後一個交易日，A股繼續下探，滬綜指跌破3600大關，全日收低1.44%報3599.02點，創15個月收盤新低；深成指今日跌2.73%，創業板更挫4.13%。滬指本月挫6.33%，連跌兩月共9.94%，創業板及科創50指數月跌超兩成，創業板指較今年6月的歷史高點跌幅超44%。



《經濟通通訊社30日專訊》