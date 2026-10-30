《中國要聞》五部門：加強消費基礎設施建設，普及自助服務終端

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國家發展改革委等五部門發布《關於加強消費基礎設施建設 促進消費投資良性互動的指導意見》(以下簡稱《意見》)。



《意見》提到，加強城鄉商品交易市場建設。推動農產品批發市場、農貿市場、農村集貿市場、鄉鎮商貿中心等農產品市場提檔升級，完善市場攤位、給排水、供電、照明、垃圾處理等配套設施。推動日用品、食品、服裝、家電、汽車等工業消費品市場改造升級，提升倉儲、分揀、包裝、消防等配套設施。推動城鄉商品交易市場智慧化改造，推廣電子結算、智能稱重、無感支付、溯源管理等數字化應用，打造線上線下融合、批零兼營、服務便捷的現代化商品交易市場。



*引導社會資本參與消費基建*



《意見》指出，拓展投資渠道。統籌用好中央和地方各類資金渠道，支持符合條件的消費基礎設施建設。充分發揮新型政策性金融工具、不動產投資信託基金的作用，引導金融機構按市場化、法治化原則提供信貸支持。積極引導社會資本依法合規參與消費基礎設施建設，形成多元化、可持續的資金保障機制。



*加快數字化消費設施全覆蓋*



《意見》提到，加快數字化消費設施全覆蓋。推進商品交易市場、商業街區、景區等消費場所5G、千兆光網、物聯網、雲計算深度覆蓋，實現高速網絡通達、業務智能感知、數據全域互通。支持建設智慧商圈、智慧市場、智慧店鋪，推動消費終端智能化升級，普及智能收銀、自助服務終端、智能電子價簽等設施。鼓勵建設區域性消費服務平台、農產品產銷對接平台、線上線下融合消費平台，整合商品銷售、服務預約、物流配送、促銷活動、消費維權等功能。



*推動消費場所節能降碳改造*



另外，《意見》要求加強綠色消費設施建設改造。大力發展綠色市場、綠色街區、綠色商場、綠色酒店，推動各類消費場所開展節能降碳改造，推廣使用節能空調、高效照明、節水器具、智能化節電控制系統、可再生能源利用設施等。鼓勵建設垃圾分類回收點、可循環包裝回收點、廢舊物資回收驛站、專業化綠色化分揀中心、二手商品市場。



《經濟通通訊社30日專訊》