  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2026 18:02

《中國要聞》商務部原部長助理張力獲任命為中國國際貿易談判副代表

　　人社部網站公布，國務院任免國家工作人員：任命張力為中華人民共和國國際貿易談判副代表（副部長級），同時免去其商務部部長助理職務。

　　此外，任命馮鵬志為國家行政學院教育長（副部長級）。免去李忠的人力資源和社會保障部副部長職務；免去秦海翔的房屋和城鄉建設部副部長職務；免去陳榮輝的國家數據局副局長職務。


《經濟通通訊社30日專訊》

上一篇新聞︰30/10/2026 18:07  《中德關係》習近平會見德國總統施泰因邁爾

下一篇新聞︰30/10/2026 17:45  《中國要聞》五部門：加強消費基礎設施建設，普及自助服務終端

其他
More

30/10/2026 17:39  《中國要聞》中證監：全力穩市場穩預期，持續提升資本市場韌性和信心

30/10/2026 17:39  《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

真知灼見－溫灼培 | 金價3900美元成短線關鍵支持

30/10/2026 12:28

貨幣攻略

說說心理話

中期選舉 | 美據報通知海灣國家，中期選舉後或有短暫高強度攻...

28/10/2026 11:07

中東戰火

聚焦APEC | 財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年...

21/10/2026 19:34

聚焦APEC

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金