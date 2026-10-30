《中國要聞》商務部原部長助理張力獲任命為中國國際貿易談判副代表

人社部網站公布，國務院任免國家工作人員：任命張力為中華人民共和國國際貿易談判副代表（副部長級），同時免去其商務部部長助理職務。



此外，任命馮鵬志為國家行政學院教育長（副部長級）。免去李忠的人力資源和社會保障部副部長職務；免去秦海翔的房屋和城鄉建設部副部長職務；免去陳榮輝的國家數據局副局長職務。



《經濟通通訊社30日專訊》