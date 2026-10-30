山東黃金(01787)獲工行承諾貸款不超過3.6億人幣，供回購A股

山東黃金(01787)(滬:600547)公布，近日已取得中國工商銀行濟南分行出具貸款承諾函，為該集團以集中競價交易方式回購A股提供回購專項貸款支持，承諾貸款金額不超過3.6億元人民幣，即使用專項貸款資金不超過回購資金總額上限的90%。



該集團指，貸款期限不超過3年，承諾函有效期自貸款承諾函開出起至正式合同簽署或確認不能辦理之日止。該集團指，取得金融機構貸款承諾函不代表對回購金額的承諾，具體回購資金總額及回購股份數量以回購實施結果公告為準。



《經濟通通訊社30日專訊》