億華通(02402)首三季虧損降至1.8億人幣，研發投入跌39%

億華通(02402)(滬:688339)公布，截至9月30日止首三季虧損約1.8億元（人民幣．下同），比去年同期虧損3億元收窄，每股虧損78分，營業收入1.1億元，升10.5%。研發投入合計2222萬元，跌39%。



該集團指，第三季虧損8254萬元，比去年同期虧損1.4億元收窄，每股虧損34分，營業收入4041萬元，升28%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



《經濟通通訊社30日專訊》