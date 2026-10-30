億華通(02402)首三季虧損降至1.8億人幣，研發投入跌39%

億華通(02402)(滬:688339)公布，截至9月30日止首三季虧損約1.8億元（人民幣．下同），比去年同期虧損3億元收窄，每股虧損78分，營業收入1.1億元，升10.5%。研發投入合計2222萬元，跌39%。
該集團指，第三季虧損8254萬元，比去年同期虧損1.4億元收窄，每股虧損34分，營業收入4041萬元，升28%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
30/10/2026 08:33
億華通(02402)(滬:688339)公布，截至9月30日止首三季虧損約1.8億元（人民幣．下同），比去年同期虧損3億元收窄，每股虧損78分，營業收入1.1億元，升10.5%。研發投入合計2222萬元，跌39%。
該集團指，第三季虧損8254萬元，比去年同期虧損1.4億元收窄，每股虧損34分，營業收入4041萬元，升28%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N