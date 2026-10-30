北辰實業(00588)首三季虧損降至逾12億人幣，第三季虧損降至3.7億人幣

北京北辰實業股份(00588)(滬:601588)公布，截至9月30日止首三季虧損12.5億元（人民幣．下同），比去年同期虧損21億元收窄，每股虧損37分，營業收入43億元，跌1.5%。



該集團指，第三季虧損3.7億元，比去年同期虧損5.8億元收窄，每股虧損11分，營業收入12.6億元，跌6.8%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



《經濟通通訊社30日專訊》