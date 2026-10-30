  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

30/10/2026 08:33

中交建(01800)派中期股息每股8.976分人幣，預計12月29日或前派發

　　中國交通建設(01800)(滬:601800)公布，2026年中期分紅方案，擬向全體股東每股派發現金紅利8.976分人民幣（相等於10.486港仙），現金紅利預計於12月29日或之前派發。

　　該集團指，合計擬派發現金紅利約14.55億元人民幣，現金紅利將以人民幣計值及宣派，並將以人民幣支付予A股持有人，及以港元支付予H股持有人。


《經濟通通訊社30日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中期選舉 | 美據報通知海灣國家，中期選舉後或有短暫高強度攻...

28/10/2026 11:07

中東戰火

國金 | 溫灼培：本周市場焦點不僅限於聯儲局議息會

26/10/2026 11:23

貨幣攻略

聚焦APEC | 財長會在港圓滿舉行，政策聲明指到2040年...

21/10/2026 19:34

聚焦APEC

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金