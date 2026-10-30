中交建(01800)派中期股息每股8.976分人幣，預計12月29日或前派發

中國交通建設(01800)(滬:601800)公布，2026年中期分紅方案，擬向全體股東每股派發現金紅利8.976分人民幣（相等於10.486港仙），現金紅利預計於12月29日或之前派發。



該集團指，合計擬派發現金紅利約14.55億元人民幣，現金紅利將以人民幣計值及宣派，並將以人民幣支付予A股持有人，及以港元支付予H股持有人。



《經濟通通訊社30日專訊》