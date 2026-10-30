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AH股新聞

30/10/2026 08:33

吉宏股份(02603)首三季盈利2億人幣跌7%，第三季盈利跌55%

　　吉宏股份(02603)(深:002803)公布，截至9月30日止首三季盈利約2億元（人民幣．下同），跌6.8%，扣除非經常性損益之盈利1.86億元，跌9.6%，營業收入57.9億元，升14.9%。

　　該集團指，第三季盈利4328萬元，跌55.6%，扣除非經常性損益之盈利3793萬元，跌59%，營業收入20.6億元，升13.9%。

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告


《經濟通通訊社30日專訊》

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