君實生物(01877)首三季虧損降至1.5億人幣，第三季虧損降至1.7億人幣

君實生物(01877)(滬:688180)公布，截至9月30日止首三季虧損約1.49億元（人民幣．下同），比去年同期虧損約5.9億元收窄，每股虧損15分，營業收入25.1億元，升39.2%。
該集團指，第三季虧損1.7億元，比去年同期虧損約1.83億元收窄，每股虧損17分，營業收入8.2億元，升28.2%。
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/10/2026 08:33
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該集團指，第三季虧損1.7億元，比去年同期虧損約1.83億元收窄，每股虧損17分，營業收入8.2億元，升28.2%。
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《經濟通通訊社30日專訊》
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