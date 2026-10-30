君實生物(01877)首三季虧損降至1.5億人幣，第三季虧損降至1.7億人幣

君實生物(01877)(滬:688180)公布，截至9月30日止首三季虧損約1.49億元（人民幣．下同），比去年同期虧損約5.9億元收窄，每股虧損15分，營業收入25.1億元，升39.2%。



該集團指，第三季虧損1.7億元，比去年同期虧損約1.83億元收窄，每股虧損17分，營業收入8.2億元，升28.2%。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



《經濟通通訊社30日專訊》