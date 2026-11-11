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AH股新聞

11/11/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
生益科技(600183)2418.06
寒武紀(688256)2004.08
貴州茅台(600519)1643.63
源杰科技(688498)1248.47
藥明康德(603259)1228.84
兆易創新(603986)964.03
亨通光電(600487)949.98
工業富聯(601138)771.75
華虹宏力(688347)748.10
中國巨石(600176)727.74

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)7777.96
新易盛(300502)4954.97
寧德時代(300750)2764.12
東山精密(002384)1694.24
天孚通信(300394)1514.17
滬電股份(002463)1260.97
北方華創(002371)1213.59
勝宏科技(300476)1093.04
太辰光(300570)979.80
三環集團(300408)823.15

（以上數字取小數點後兩個位）


《經濟通通訊社11日專訊》

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