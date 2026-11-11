《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|生益科技
|(600183)
|2418.06
|寒武紀
|(688256)
|2004.08
|貴州茅台
|(600519)
|1643.63
|源杰科技
|(688498)
|1248.47
|藥明康德
|(603259)
|1228.84
|兆易創新
|(603986)
|964.03
|亨通光電
|(600487)
|949.98
|工業富聯
|(601138)
|771.75
|華虹宏力
|(688347)
|748.10
|中國巨石
|(600176)
|727.74
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|7777.96
|新易盛
|(300502)
|4954.97
|寧德時代
|(300750)
|2764.12
|東山精密
|(002384)
|1694.24
|天孚通信
|(300394)
|1514.17
|滬電股份
|(002463)
|1260.97
|北方華創
|(002371)
|1213.59
|勝宏科技
|(300476)
|1093.04
|太辰光
|(300570)
|979.80
|三環集團
|(300408)
|823.15
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社11日專訊》