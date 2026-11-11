《神州頭條》財經報章頭版摘要：前10月外貿保持強勁增勢

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內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



習近平同志《論減貧脫貧》出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的習近平同志《論減貧脫貧》，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。這部專題文集，收入習近平同志關於減貧脫貧的重要文稿55篇，其中部分文稿是首次公開發表。



產業資本以真金白銀穩定市場預期

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炬光科技披露關於以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告，生益電子發布關於持股5%以上股東增持公司股份暨後續增持計劃的公告，艾羅能源披露2026年前三季度利潤分配方案……近期，一大批龍頭科技股公司接連拋出股份回購、增持、分紅方案，傳遞出對公司未來經營的信心和資本市場企穩的信號。



前10月外貿增長20%，保持強勁增勢

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海關總署11月10日消息，據海關統計，今年前10個月，我國貨物貿易進出口總值44.81萬億元人民幣，同比增長20%。10月份，我國貨物貿易進出口總值4.87萬億元，同比增長31.2%。





《證券時報》



習近平同志《論減貧脫貧》出版發行

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中共中央黨史和文獻研究院編輯的習近平同志《論減貧脫貧》，近日由中央文獻出版社出版，在全國發行。這部專題文集，收入習近平同志關於減貧脫貧的重要文稿55篇，其中部分文稿是首次公開發表。



前10月我國外貿增20%，進口增速高出口6個百分點

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11月10日，海關總署發布最新數據，今年前10個月，我國貨物貿易進出口總值達到44.81萬億元人民幣，同比增長20%。其中，出口增長17.6%、進口增長23.6%。



國家統計局將編制出台生態產品總值核算統計制度

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近日，國家發展改革委、自然資源部、國家統計局會同有關部門對《生態產品總值核算規範（試行）》進行了修訂，形成了《生態產品總值核算規範》。日前，國家統計局有關負責人就《規範》修訂印發相關工作回答記者提問時表示，此次修訂在遵循國際統計標準原則的基礎上，選定的核算方法所需數據大部分都是現有統計調查監測能夠滿足的，服務核算方法也獲得了多數機構和專家認可，為政府部門開展生態產品總值（GEP）核算工作奠定了扎實的基礎。國家統計局還將會同有關部門編制出台「生態產品總值核算統計制度」，對GEP核算過程中需要的參數和數據來源進行明確，從制度上保障數據的真實性、準確性、完整性和及時性。



《經濟通通訊社11日專訊》